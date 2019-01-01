حملات تفتيش بالمحافظات على "مشروعك" لضمان انتظام العمل

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، يستهدف خلال العام المالي الجديد، منح الشباب قروض ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على خلق روافد اقتصادية جديدة بالمحافظات.



وأضافت الوزارة أن هناك تكليفات للمحافظين، بدعم مشروعات الشباب وتقديم التسهيلات اللازمة للحصول على المبالغ المالية بهدف دعمها وتوفير فرص عمل.



وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بإعداد تقارير دورية عن انتظام العمل بمواقع "مشروعك" في جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري المشروع بالمحافظات ومتابعة موقف أعمال البنوك من خلال نظام معلومات خاص بالمشروع بشكل احترافي وسريع، مؤكدة قيام قطاع التفتيش بالوزارة بمتابعة انتظام سير العمل بمشروعك خلال زياراته التفتيشية للمحافظات.