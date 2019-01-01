دفن جثث 3 أطفال غرقوا في ترعة بقنا

صرحت نيابة مركز قنا بدفن جثث 3 أطفال من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في ترعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء لعبهم في حفل زفاف بجوار الترعة، بعد أن أثبتت تحريات مباحث قنا عدم وجود شبهة جنائية.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية، يفيد بغرق كل من "محمد الحبارى محمود" 4 سنوات، وابن عمه "عمر محمد محمود" 3 سنوات، و"أحمد عبدالرحيم جاد" 3 سنوات، في ترعة يوسف بقرية دندرة بمركز قنا أثناء لهوهم في حفل زفاف بجوار الترعة



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بإجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.