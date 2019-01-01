محترف الشارقة يؤكد جهوزيته للعودة إلى الملاعب قبل بداية الموسم

أكد محترف ​الشارقة الإماراتي​ الأوزبكي ​أوتابيك شوكوروف​Otabek Shukurov على جهوزيته للعودة إلى الملاعب واللعب مع الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد بعد أن تعافى من الإصابة التي تعرض لها وخضع بسببها إلى عملية جراحية.



وتعرض شوكوروف للإصابة خلال مباراة ودية جمعت منتخب بلاده مع الصين في آذار/مارس الماضي .



وأشار شوكوروف إلى أنه لم يلمس الكرة حتى الآن ويكتفي فقط بتدريبات الجري حول الملعب وفقا للنصائح التي قدمها له الطبيب المعالج الذي أجرى له العملية الجراحية واعدا جمهور الشارقة بأنه سيعود إلى الملعب أقوى مما كان عليه قبل تعرضه للإصابة.



وشدد اللاعب الأوزبكي على أن الفترة التي قضاها بعيدا عن فريقه تعد إيجابية بالنسبة له.



وسيغادر شوكوروف مع الشارقة إلى معسكر هولندا الذي يستمر لمدة 20 يوما اعتبارا من 20 الجاري في إطار استعدادات حامل اللقب للدفاع عن لقبه خلال الموسم الكروي الجديد الذي يستهلها الشارقة بلقاء ​بني ياس​ يوم 22 آب/أغسطس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة ​كأس الخليج العربي​.