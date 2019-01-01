"التعليم" تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا وضحت فيه حقيقة الأخبار المتداولة عن تسريب نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة، وأكدت أن كنترول الثانوية العامة مؤمن بالكامل، ولا يستطيع أحد اختراقه، وعندما يتم اعتماد النتيجة سيتم إعلانها رسميًا عبر موقع الوزارة.