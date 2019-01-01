قروض ميسرة للشباب بإجمالى 6 مليارات جنيه خلال 2020

أكدت وزارة التنمية المحلية، دعمها المستمر للمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة في جميع المحافظات، لزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.



وأضافت الوزارة، أن مشروعك يعمل خلال الفترة الحالية على تقديم كافة التسهيلات للشباب، وتسهيل الحصول على القروض بهدف تبسيط المشروعات والعمل على تقديم الدعم الكامل لهم.



وأوضحت أنه من المستهدف تنفيذ تمويل 327 ألف مشروع صغير ومتوسط خلال العام المالي الحالي 2019-2020 بتكلفة قدرها 6 مليارات جنيه، بالتنسيق مع البنوك المشاركة في المشروع.



وأشارت الوزارة إلى أن هناك تكليفات للمحافظين بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للشباب، وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم للحصول على الدعم الكامل لإنجاح المشروعات الصغيرة.