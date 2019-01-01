فورتونا دوسلدورف يُبرم صفقة هجومية

تحرك نادي فورتونا دوسلدورف الألماني، لإيجاد بديل لدودي لوكيباكيو، بالتعاقد مع نانا أمبوماه، اليوم الخميس، لمدة 3 سنوات.



ولم يعلن النادي الألماني عن القيمة المالية التي دفعها لنادي واسلاند بيفيرين، للتعاقد مع أمبوماه، والذي سجل 8 أهداف في 30 مباراة خلال الموسم الماضي.



وساهم لوكيباكيو في ضمان بقاء فورتونا في دوري الدرجة الأولى بتسجيله 10 أهداف بعد صعوده من الدرجة الثانية، لكن فترة إعارته انتهت بنهاية الموسم وعاد لفريق واتفورد.



وسيعتمد دوسلدورف الآن على أمبوماه لقيادة الهجوم، ويعتقد أن اللاعب الغاني الدولي لديه نفس إمكانيات لوكيباكيو.



وقال لوتز فاننينستيل المدير الرياضي بفورتونا "نانا أمبوماه سريع، ويلعب بقدميه، ولاعب مخادع في الجناحين".



وأضاف أمبوماه "سعيد للغاية لكوني قادرا على اللعب لهذا النادي، سأبذل كل ما في وسعي للوصول لأهدافنا".