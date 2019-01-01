برشلونة ينتظر مزيدًا من التوتر بين باريس ونيمار

أكدت صحيفة "سبورت" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الحالي لا ينوي الاتصال بنادي باريس سان جيرمان من أجل طلب التعاقد مع اللاعب البرازيلي الدولي نيمار خلال الأيام القليلة المقبلة.



ووفقا للتقارير فإن بارتوميو يأمل في أن تتوتر العلاقة أكثر بين نيمار وناديه لاسيما في ظل رغبة نيمار في القدوم لبرشلونة ورفضه لفكرة المشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان في الصيف الجاري.



ويستهدف برشلونة أن يتحرك باريس سان جيرمان بنفسه من خلال الاتصال ببرشلونة ليعرض خدمات لاعبه نيمار على النادي الكتالوني وحينها سوف يفرض بارتوميو شروطه على باريس سان جيرمان من أجل الموافقة على ضم نيمار.



ويأمل النادي الكتالوني في الحصول على خدمات نيمار بأقل تكلفة ممكنة حيث يأمل باريس سان جيرمان في الوقت الحالي بيع نيمار بمبلغ لن يقل عن 200 مليون يورو.