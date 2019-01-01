رئيس نابولي يتحدث عن جايمس رودريغيز

تحدث ​أوريليو دي لورينتيس،​ رئيس نادي ​فيورنتينا،​ عن اهتمام ناديه باستقدام اللاعب ​جايمس رودريجيز​ خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وقال دي لورينتيس، لدى سؤاله عن رودريغيز: "إن هذا اللاعب بالإضافة الى كريستيانو ورنالدو وليونيل ميسي هو ودي مع وسائل الإعلام.. كارلو انشيلوتي يحبه كثيرًا، ونحن ننتظر عرضا واقعيا أكثر.. المشكلة هي ريال مدريد الذي في رأينا قام بتوقعات مبالغ فيها لكن جايمس يريد الانضمام إلى نابولي".