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رياضة

كوستا إلى ايفرتون بعد توتر العلاقة مع أتلتيكو

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:18 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي ​اتلتيكو مدريد​ الموسم السابق الذي لعب مع نادي ​تشيلسي​ ​دييغو كوستا​ قد يعود الى ​الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم​.

ويتجه اللاعب الى ترك ملعب واندا ميتروبليتان الخاص بنادي اتلتيكو مدريد بعد انتقال ​جواو فيليكس​ والابقاء على اللاعب اسباني الفارو موراتا مع اتلتيكو.

واضافت الصحيفة ان اللاعب الذي كان قريباً من الانتقال الى ​ايفرتون​ عام 2017 قادماً من تشيلسي، قد يعود وينضم الى ايفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تشنج العلاقة مع الفريق الاسباني.
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