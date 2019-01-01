كوستا إلى ايفرتون بعد توتر العلاقة مع أتلتيكو
الخميس 11/يوليه/2019 - 11:18 ص
وكالاتطباعة
أشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي اتلتيكو مدريد الموسم السابق الذي لعب مع نادي تشيلسي دييغو كوستا قد يعود الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتجه اللاعب الى ترك ملعب واندا ميتروبليتان الخاص بنادي اتلتيكو مدريد بعد انتقال جواو فيليكس والابقاء على اللاعب اسباني الفارو موراتا مع اتلتيكو.
واضافت الصحيفة ان اللاعب الذي كان قريباً من الانتقال الى ايفرتون عام 2017 قادماً من تشيلسي، قد يعود وينضم الى ايفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تشنج العلاقة مع الفريق الاسباني.
ويتجه اللاعب الى ترك ملعب واندا ميتروبليتان الخاص بنادي اتلتيكو مدريد بعد انتقال جواو فيليكس والابقاء على اللاعب اسباني الفارو موراتا مع اتلتيكو.
واضافت الصحيفة ان اللاعب الذي كان قريباً من الانتقال الى ايفرتون عام 2017 قادماً من تشيلسي، قد يعود وينضم الى ايفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تشنج العلاقة مع الفريق الاسباني.