كوستا إلى ايفرتون بعد توتر العلاقة مع أتلتيكو

أشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان لاعب نادي ​اتلتيكو مدريد​ الموسم السابق الذي لعب مع نادي ​تشيلسي​ ​دييغو كوستا​ قد يعود الى ​الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم​.



ويتجه اللاعب الى ترك ملعب واندا ميتروبليتان الخاص بنادي اتلتيكو مدريد بعد انتقال ​جواو فيليكس​ والابقاء على اللاعب اسباني الفارو موراتا مع اتلتيكو.



واضافت الصحيفة ان اللاعب الذي كان قريباً من الانتقال الى ​ايفرتون​ عام 2017 قادماً من تشيلسي، قد يعود وينضم الى ايفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد تشنج العلاقة مع الفريق الاسباني.