استون فيلا يضم المدافع الشاب كونسا من برنتفورد

أكد نادي استون فيلا، العائد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع الشاب إزري كونسا من صفوف برنتفورد.



ولم يكشف استون فيلا عن القيمة المالية للصفقة، ولكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 12 مليون جنيه إسترليني (15 مليون دولار).



وسيعمل كونسا، لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب تحت 21 عاما، تحت إمرة مدربه السابق في برنتفورد ، دين سميث، الذي يتولى حاليا تدريب استون فيلا.



وقال سميث للموقع الرسمي لاستون فيلا: "إزري يلائم نوعية اللاعبين التي نبحث عنها".



وأضاف: "إنه لاعب صاحب إمكانيات كبيرة، وأتوقع أن يتأقلم في الدوري الإنجليزي الممتاز، أتطلع حقا للعمل معه مجددا".



وفاز كونسا مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في 2017.