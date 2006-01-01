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رياضة

فيدرر ونادال يلتقيان في مواجهة مثيرة في قبل نهائي بطولة ويمبلدون

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يقول السويسري روجيه فيدرر إن رافايل نادال بإمكانه التغلب على أي لاعب على أي أرضية، نافيا أن تكون أرقام اللاعبين على الملاعب الرملية والعشبية مؤشرا لمن سيفوز بالمباراة التي ستجمعهما ببطولة ويمبلدون غدا الجمعة.

ولم يلتق فيدرر ونادال في بطولة الجائزة الكبرى (الجراند سلام)، التي تقام على الملاعب العشبية، منذ 11 عاما وبالتحديد منذ مباراتهما التاريخية في نهائي 2008.

وحقق فيدرر انتصاره رقم 100 في بطولة ويمبلدون أمام الياباني كي نيشيكوري، بينما تغلب نادال على الأمريكي سام كويري في ثلاث مجموعات متتالية ليواجها بعضهما البعض في معركة ضخمة في الدور قبل النهائي.

وحقق السويسري فيدرر 37/ عاما/ نجاحات كبيرة على الملاعب ذات الأرضية العشبية أكثر من أي أرضية أخرى، بينما هيمن نادال على الملاعب الرملية
من خلال فوزه بـ12 لقبا ببطولة فرنسا المفتوحة.

ولكن، فيدرر يقول إن الكثير تغير منذ 11 عاما، وأنه لاحظ بعض الأسلحة المهمة التي يمكن أن يستخدمها نادال في مواجهته.

وقال فيدرر عقب الفوز على نيشيكوري 4 / 6 و6 / 1 و6 / 4 و6 / 4 :"بإمكان رافا أن يفوز على أي لاعب على أي أرضية".

وأضاف :"أعني، إنه جيد للغاية. هو ليس متخصص فقط في اللعب على الملاعب الرملية. كما أنه يلعب بطريقة مختلفة عما كان يلعب بها".

وأكد :" إنه يلعب ضربات الإرسال بطريقة مختلفة. أتذكر في الماضي كيف كان يلعب ضربات الإرسال، والآن إنه يرسل ضربات إرسال أكثر قوة، وكم هو سريع في إنهاء النقاط".

ولعب فيدرر ونادال ثلاث مرات فقط على الملاعب العشبية، وكلها كانت مباريات نهائية في بطولة ويمبلدون خلال الفترة ما بين 2006 و.2008 وكانت
المباراة النهائية في 2008 هي أفضل مبارياتهما.

واستمرت المباراة التي فاز بها نادال على حساب فيدرر في خمس مجموعات لأربع ساعات و48 دقيقة وتم اعتبارها واحدة من أعظم نهائيات بطولة ويمبلدون في التاريخ، وهو ما يعيد ذكريات عاطفية لنادال.

وقال نادال عقب فوزه على سام كويري 7 / 5 و6 / 2 و6 / 2 :"هنا في هذه البطولة لعبنا مباراتين عظيمتين على وجه التحديد، في 2007 و2008".

وأضاف :"شخصيا المباراة في 2008 كانت أكثر عاطفية بالنسبة لي. متحمس للعودة مرة أخرى لمواجهته على هذا الملعب بعد مرور 11 عاما. يعني لي هذا الكثير وله أيضا على الأرجح".

ويهدف نادال للفوز ببطولة ويمبلدون للمرة الثالثة ليضمها للقبين اللذين حققهما في 2008 و.2010

ويتفوق نادال، المصنف الثاني على العالم، في المواجهات المباشرة بينهما حيث حقق 24 انتصارا مقابل الخسارة في 15 مباراة.

وحقق نادال الفوز في آخر مباراة جمعته بفيدرر في ثلاث مجموعات متتالية في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي أقيمت
هذا العام وحقق لقبها.

وقال نادال :"آخر شهرين كانا إيجابيين للغاية بالنسبة لي، وربما لروجيه أيضا. لعب بشكل جيد في الدور قبل النهائي ببطولة رولان جاروس. والآن هو
في الدور قبل النهائي هنا".

وبينما يعرف نادال بأنه "ملك الملاعب الرملية" فإن فيدرر هو سيد الملاعب العشبية بتحقيقه ثمانية ألقاب في بطولة ويمبلدون وأصبح أول رجل يحقق 100
انتصارا في بطولة ويمبلدون.

وبالرغم من ذلك كان يجب أن يتم تذكيره بهذا الإنجاز من قبل الجماهير التي كانت تريد الحصول على توقيعه.

وقال فيدرر الفائز بـ20 لقب ببطولات الجائزة الكبرى:" لم أفكر في هذا عندما كنت ألعب. في الحقيقة لم أفكر في هذا الأمر مطلقا، ولا مرة".

وأضاف :"ثم وأنا أوقع، قال لي شخص ما، مبروك لانتصارك رقم 100! 100 انتصار هنا في ويمبلدون. من كان يتخيل؟ بالتأكيد أنا لم أتخيل".

كان الثنائي هيمن على كافة الأرضيات المختلفة ولكن نادال وضع مفاتيح الفوز للمعركة الرابعة التي تجمعهما ببساطة شديدة.

وأكد على أن تحقيق الانتصار على أنجح لاعب في الوقت الحالي على الملاعب العشبية يتطلب منه تقديم أفضل أداء له.

وقال نادال :"أعتقد أن اللاعب الذي ستكون أمامه الفرصة للعب بشكل أفضل سيكون هو اللاعب الذي يحظى بفرص أكبر للعبور".

وأضاف :" أتوقع مواجهة أفضل لاعب ، على الأرجح، في التاريخ على الملاعب العشبية وأعلم أنني بحاجة لتقديم أفضل أداء عندي إذا أردت الحصول على فرصة للعب المباراة النهائية".
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