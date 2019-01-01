ريال مدريد يطلب من بوجبا فعل هذا التصرف!

طلب نادي ريال مدريد الإسباني من لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا عدم التفكير في التمرد ضد ناديه.



ويرى ريال مدريد أن بوجبا يجب أن يفكر في الحديث مع ناديه وجها لوجه ومطالبتهم بالرحيل لملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في الصيف الجاري.



وينوي بوجبا تقديم طلب رسمي مكتوب ومتوقع منه يؤكد من خلاله رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.



ويرفض مانشستر يونايتد فكرة رحيل بوغبا في الصيف الجاري بسبب عدم إمكانية تعويض اللاعب بضم نجم في مستواه لكون الفريق لن يشارك في دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.



ويرى مانشستر يونايتد أنه من الصعب تعويض لاعب بقيمة بول بوجبا بنفس المبلغ الذي يقدمه ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب مما يدفع النادي الإنجليزي للإصرار على فكرة رفض رحيل اللاعب في الصيف الجاري.



ويدرس بوجبا إمكانية التمرد على ناديه للضغط عليه لكي يوافق على رحيله في الصيف الجاري.