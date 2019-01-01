دوسلدورف الألمانى يتعاقد مع المهاجم أمبوماه

تحرك فريق فورتونا دوسلدورف الألمانى لكرة القدم لإيجاد بديل لدودي لوكيباكيو، الذي سيترك الفريق، بالتعاقد مع نانا أمبوماه، اليوم الخميس، لمدة ثلاث سنوات وحتى 2022.



ولم يعلن النادي المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا) عن القيمة المالية التي دفعها للفريق البلجيكي واسلاند بيفيرين للتعاقد مع أمبوماه 23 عاما، والذي سجل ثمانية أهداف في 30 مباراة في الموسم الماضي.



وساهم لوكيباكيو في ضمان بقاء فورتونا في دوري الدرجة الأولى بتسجيله عشرة أهداف بعد صعوده من الدرجة الثانية، ولكن فترة إعارته انتهت بنهاية الموسم وعاد لفريق واتفورد، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيعتمد دوسلدورف الآن على أمبوماه لقيادة الهجوم، ويعتقد أن اللاعب الغاني الدولي لديه نفس إمكانات لوكيباكيو.



وقال لوتز فاننينستيل المدير الرياضى بفورتونا : "نانا أمبوماه سريع، ويلعب بقدميه، ولاعب مخادع في الجناحين الهجوميين".



وقال أمبوماه للموقع الرسمي للنادي :"سعيد للغاية لكوني قادرًا على اللعب لهذا النادي، وسأبذل كل ما في وسعي للوصول لأهدافنا".