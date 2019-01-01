باريس سان جيرمان يدرس معاقبة نيمار

يدرس باريس سان جيرمان معاقبة لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد غيابه عن تدريبات الفريق الباريسي.



ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن النادي الفرنسى سيتعامل مع عدم عودة نيمار بحزم شديد، فى ظل عدم وجود اتفاق على تمديد إقامة اللاعب في البرازيل بعد بطولة كوبا أمريكا.



وذكرت الشبكة أن إدارة باريس سان جيرمان تنوي حجز المكافأة الشهرية لنجم السامبا، والتي تقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني.



ويحق لكل لاعب في النادي الحصول على المكافأة الشهرية، بناء على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي تشمل السلوك.



ومن المتوقع أن يعود نيمار إلى سان جيرمان منتصف الأسبوع المقبل، بعد تأكد تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل انطلاق كوبا أمريكا.