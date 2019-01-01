قطع المياه عن بعض المناطق بأسوان لمدة 12 ساعة.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، انقطاع المياه عن مناطق وسط البلد - أطلس - عباس فريد - النفق - شرق البندر اعتبارًا من الساعة الحادية عشر مساء غدا الجمعة الموافق 1272019 وحتى الساعة الحادية عشر ظهر يوم السبت الموافق 1372019.



وأوضحت الشركة في بيان لها منذ قليل، أن انقطاع المياه يأتي لقيامها بأعمال تركيب محابس وإحلال وتجديد بمحطة مياه فريال.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.