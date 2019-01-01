شب حريق كبير في محطة لتوليد الكهرباء في موسكو، اليوم الخميس، حسبما قالت وكالة تاس الروسية.



فيما أظهرت لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة الحريق المتصاعدة وبقوة فوق المحطة، والتي قيل انها ارتفعت قرابة الـ50 مترا كاملة، فيما لم ترد بعد أي تفاصيل عن الحادث أو الضحايا، ومن المفترض وصول رجال الإطفاء للموقع بعد قليل.



وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي، اليوم، أنه موافق على مجموعة من الإجراءات من أجل تحويل منطقة تشيرنوبل التي وقع فيها الانفجار الكبير في المفاعل النووي في ثمانينيات القرن الماضي لمنطقة سياحية رسمية وكبرى، لا سيما بعد السمعة السيئة التي اكتسبها المكان عقب إذاعة مسلسل تشيرنوبل على مجموعة نتفليكس.