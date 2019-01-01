النصر السعودي في ورطة بسبب البيروفي "راموس"

وضع المحترف الدولي البيروفي كريستيان راموس، مجلس إدارة نادي النصر السعودي في ورطة للتخلص منه خلال الموسم المقبل.



واشترط المحترف البيروفي كريستيان راموس مدافع نادي النصر السعودي الحصول على تعويض كبير من أجل الموافقة على فسخ عقده مع العالمي.



ورفض اللاعب الرحيل وفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين والحصول على مخالصة مالية، حيث يريد مبلغ كبير للمغادرة ودياً.



من جانبها، رفضت إدارة النصر طلبات اللاعب البيروفي، وتحركت من أجل الحصول على عرض له للرحيل عن بطل الدوري السعودي.



وخرج راموس من حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، الذي يرفض عودة اللاعب من جديد في الموسم القادم.