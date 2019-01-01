الإحصاء: تأثير قرارات رفع أسعار المحروقات على التضخم "محدود"

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن السياسات الحكومية لضبط الأسواق نجحت في خفض معدل التضخم السنوي والشهري بشكل ملحوظ مؤخرا، لافتا إلى أن تراجع التضخم الشهري في حدود 1% ناتج عن انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية وتحديدا الخضروات واللحوم بأنواعها.



وشدد رئيس الجهاز، في تصريح لـ "الدستور"، على أن الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء والوقود بمشتقاته محدودة في إطار حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي ولن يكون لها تأثير كبير على معدل التضخم لاسيما في ظل الإجراءات الحكومية المشددة لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.



وأضاف بركات، أن الجهاز سيقوم برصد تداعيات تلك القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على أسعار مختلف السلع والخدمات خلال الشهر الجاري، على أن تعلن النتائج مطلع الشهر المقبل.



وأوضح أن الجهاز سيعتمد على استخدام اجهزة التابلت جنبا إلى جنب مع الاستمارات الورقية في عملية الرصد لحركة الأسعار في الأسواق على مستوى جميع عواصم المحافظات، لافتا إلى أنه لم تصدر تكليفات إضافية للجهاز في هذا الصدد، وإنما ستتم عمليات الرصد كما المعتاد شهريا لحين التأكد من جاهزية منظومة التابلت الاعتماد عليها كليا فيما بعد عند إجراء بحث التضخم.



كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 307.8 نقطة لشهر يونيو 2019 مسجـلًا إنخفاضًا قدره 1% عن شهر مايو 2019، كما انخفض معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته مسجلا 8.9% لشهر يونيو 2019 مقابل 13.8 لنفس الشهر من العام السابق، بعد أن كان قد بلغ ذروته في يوليو 2017 عند 34.2% تأثرا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي آنذاك.



وعزا الإحصاء أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، هذا بالرغم من إرتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، مجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4% ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.9%.