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مصر

مصرى يحصل على 2.2 مليون جنيه مستحقاته لدى شركة باليونان

الخميس 11/يوليه/2019 - 11:01 ص
السفارة المصرية بأثينا
السفارة المصرية بأثينا
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا - اليونان، نجح في متابعة شكوى المواطن المصري "هـ. ح. ح. ح" حتى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا باليونان لصالحه بحصوله على مستحقاته لدى إحدى الشركات وبلغت 96 ألف يورو، بالإضافة إلى تعويض ليصل الإجمالي إلى 128 ألف يورو، والصافي بعد خصم مصاريف المحاماة 115 ألفًا و683 يورو، أي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفًا و958 جنيهًا مصريا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزارة كانت قد كلفت المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد، بدعم ومساعدة المواطن المصري" هـ. ح. ح. ح" فى شكواه ضد الشركة التى يقوم عن طريقها بأعمال المعمار المتكامل، حيث إنه يعمل مقاول معمار وتعرض إلى عدم حصوله على باقي حسابه لدى الشركة بعد الانتهاء من الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وأضاف أن مكتب التمثيل العمالى باليونان، تابع الشكوى والاجتماع مع صاحب الشركة لإنهائها وديًا، وذلك بحساب الأمتار التى تم تنفيذها والتي وصلت قيمة إجماليها إلى 96 ألف يورو، تمهيدًا لتصفية الحسابات، ولكن رفض صاحب الشركة السداد وحل المشكلة وديا.

وأضاف المستشار العمالي أنه نظرًا إلى هذا الاختلاف بين الطرفين تم تكليف محام للقيام برفع قضية لتصفيته هذا الخلاف الذي بدأ فى ديسمبر 2018.

وقد تداولت القضية حتى تم الفصل فيها وحكمت الدستورية العليا بأثينا بالحجز على الشركة ودفع مبلغ 96 ألف يورو، مع التعويض ليصل المبلغ 128 ألف يورو، وقد تسلم المواطن المصري مبلغ 115 ألفا و682 يورو على 3 دفعات (الأولى 45 ألفا و775 يورو، والثاني 12 ألفا و66 يورو، والثالثة 57 ألفا و841 يورو) وذلك بعد خصم مصاريف المحاماة، ليصل المبلغ الإجمالي ما يعادل حوالى 2 مليون و197 ألفا و958 جنيها مصريا.
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