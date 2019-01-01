الكشف عن قميص حراس مرمى برشلونة الجديد

كشف موقع footyheadlines عن ​القميص الجديد​ الذي سيرتديه حراس مرمى نادي ​برشلونة​، بعد قدم نيت مورارا زي، حراس مرمى نادي برشلونة الرئيسى، وهو باللون الاخضر.



إلا أن الموقع كان له رأي آخر، حيث كشف عن قميص آخر لحراس الفريق الكتالوني بكمين أسودين مع منتصف قميص بعدد من الألوان منها الأصفر، الأزرق والأسود والزهري، على أن يكون الزي الأخضر للمباريات على ارض ملعب الكامب نو.



وسيرتدي حراس مرمى برشلونة ​مارك أندريه تير شتيغن​ ونيتو الزي الآخر في مباريات خارج الديار.