8 مشروعات قوانين يصوت عليها البرلمان نهائيًا اليوم

يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، آخر جلساته العامة في دور الانعقاد الرابع، برئاسة الدكتور علي عبد العال.



ويصوت المجلس اليوم بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين، كان المجلس وافق عليها في مجموعها، ويحتاج إقرارها إلى موافقة ثلثي المجلس، كما أن بعض هذه القوانين تم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها.



وتشمل قائمة القوانين التي سيقرها المجلس نهائيا اليوم ما يلي:



قانون التأمينات والمعاشات

تعديل قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب للبلاد والجنسية

تعديل قانون المحاكم الاقتصادية

تعديل قانون المحاماة

تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

تعديل قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد

تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980

تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية