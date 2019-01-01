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رياضة

أليسون بيكر يكشف عن موهبة مفاجئة

الخميس 11/يوليه/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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يبدو أن توهج أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، لا ينحصر في المستطيل الأخضر، بل يمتد خارجه وخاصةً مع أقرب الناس إلى قلبه.

فقد كشفت ناتاليا بيكر، زوجة الدولي البرازيلي، في فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، عن موهبة جديدة يتمتع بها أليسون، وهي الغناء والعزف بالجيتار لطفليه في غرفة النوم.

ويفعل أليسون ذلك كي يتمتع الطفلان بليلة هادئة.

وقد ظهر حارس مرمى ليفربول في فيديو قصير، وهو يحمل الجيتار ويغني بالبرتغالية بصوت هادئ للغاية، فيما تغط ابنته هيلنيا وكذلك ابنه حديث الولادة ماتيو في نوم عميق.

وليست هذه المرة الأولى، التي يكشف فيها أليسون عن بعض جوانب حياته الشخصية، إذ يحرص الحارس البرازيلي على مشاطرة معجبيه عدة صور له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لمقاطع فيديو صغيرة برفقة عائلته.

يشار إلى أن أليسون بيكر، تألق بشكل لافت للغاية في الموسم المنصرم، فقد لعب دورا كبيرا في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مساهمته مؤخرًا في فوز المنتخب البرازيلي ببطولة كوبا أمريكا.
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