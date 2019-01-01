حبس مالكة شركة توظيف أموال بتهمة النصب

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بحبس مالكة شركة توظيف أموال 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على 20 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، بزعم توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة مالكة شركة استيراد وتصدير وخدمات بترولية وتأجير سيارات، اشتركت مع مالك شركة نقل ومقاولات عامة، تلقت مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 20 مليون جنيه، بقصد توظيفها لهم في مجال الخدمات البترولية وتأجير السيارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3%، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا.

