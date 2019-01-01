الإسكان: تنفيذ مركز شباب مصغر بأسيوط الجديدة على مساحة 10 آلاف متر

أعلنت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، الانتهاء من تنفيذ أعمال مركز الشباب المصغر بالمدينة على مساحة 10 آلاف متر مسطح.



وأشارت إلى أن المركز يضم مبنى اجتماعيا (أرضي + دور علوي)، وحمامي سباحة، وملعبي كرة قدم مغطاة بالنجيل الصناعي، وملعب تنس طاولة وغرفتي حارس أمن، بالإضافة إلى سور خارجي ونافورة بالمدخل.



ووجهت عمار بسرعة تشغيل مركز الشباب للاستفادة من عوامل الترفيه بالمدينة، حيث أنه يمثل عاملًا هامًا لجذب السكان لمنطقة التوسعات بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تضم ما يقرب من ٥٠٠ عمارة إسكان اجتماعي، و٤٠٠ قطعة أرض إسكان اجتماعي، وذلك في إطار زيادة الخدمات بالمدن الجديدة.