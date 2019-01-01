انطلاق مهرجان صلالة السياحى فى عمان اليوم

تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان صلالة السياحي بسلطنة عمان، والذي يستمر حتى 22 من أغسطس المقبل.



وذكرت صحفية "الوطن" العمانية في عددها الصادر اليوم، أن بلدية ظفار والجهات المختلفة أكملت الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات المهرجان، حيث تمت تهيئة كل الظروف المناسبة للمهرجان والذي يعتبر ملتقى للأسرة الخليجية والعربية.



وأشارت إلى أن المهرجان يشتمل على محطات عدة، منها الثقافية والتراثية والفنية والترفيهية والسياحية والاقتصادية.



وبرنامج المهرجان عامر بكل ما هو ممتع في كل المجالات حيث تتناسب مع جميع أفراد الأسرة، ومنها إقامة العديد من الندوات الدينية والثقافية والاقتصادية والأمسيات الشعرية والمسرحيات الفكاهية الهادفة للصغار والكبار.



وأكد محمد بن سلطان البوسعيدي، وزير الدولة ومحافظ ظفار، أن "مهرجان صلالة استطاع توفير الكثير من الفعاليات في سنواته السابقة، وفي هذا العام هناك فعاليات جديدة علي سبيل المثال وليس الحصر هناك مهرجان المناطيد، وهذه فعالية جديدة نتمنى أن يستمتع الزوار بها إضافة إلى فعاليات أخرى بالمهرجان ومؤسسات أخرى مشاركة، سواء في ولاية صلالة أو الولايات المجاورة لها بمحافظة ظفار".