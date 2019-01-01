ميني تطرح أولى سياراتها الكهربائية بمدى 114 ميلا

طورت شركة صناعة السيارات الصغيرة "ميني" أولى سياراتها الكهربائية التي تلائم القيادة على الطرق لمسافات طويلة داخل المدن، وليس للقيام بالرحلات اليومية المتعددة.



وقد أطلقت الشركة البريطانية التابعة لشركة "بي.إم.دبليو" الألمانية سيارتها الكهربائية الجديدة "كوبر إس.إي" التي بدأ تجميعها في مدينة أوكسفورد البريطانية في نوفمبر الماضي، في حين من المتوقع طرحها في السوق الأمريكية أوائل 2020 بحسب موقع "أوتو نيوز" المتخصص في موضوعات السيارات. وفي حين لم تكشف الشركة عن سعر السيارة الكهربائية، فإنه من المتوقع وصوله في أوروبا إلى 32 ألف يورو (8ر35 ألف دولار).



تعمل السيارة "كوبر إس.إي" الكهربائية بمحرك طاقته 135 كيلووات بقوة 181 حصانا، وتستطيع الوصول إلى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3ر7 ثانية.



يأتي طرح أول سيارة كهربائية من إنتاج "ميني" بالتزامن مع احتفال الشركة البريطانية بالذكرى الستين لتأسيسها، وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركة أزمة وجود مع تحول العملاء وبخاصة في الولايات المتحدة عن السيارات الصغيرة، نحو السيارات الكبيرة.



وقال "سام فيوراني" نائب رئيس شركة "اوتو فوركاست سيليوشنز" للخدمات الاستشارية، إن شركة "ميني" تحتاج إلى إيجاد مسار جديد لمواجهة التحولات في سوق السيارات، وبالتالي فإن "تحول ميني إلى سيارة كهربائية عالية الأداء يمكن أن يكون اتجاها جديدا تحتاجه ميني من أجل المستقبل".



وتعمل السيارة "كوبر إس.إي" الكهربائية ببطارية بقدرة 6ر32 كيلوواتساعة، ويصل مداها إلى حوالي 114 ميلا قبل الحاجة إلى إعادة الشحن وفقا لتقديرات إدارة الحماية البيئية الأمريكية. ويعتبر هذا المدى

محدودا مقارنة بالسيارات الكهربائية الموجودة في السوق بالفعل والتي يزيد مداها عن 200 ميل.