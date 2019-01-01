تجديد حبس عاطل سرق سائق "توك توك" بالإكراه في الزاوية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، المنعقدة بمحكمة الجلاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه من سائقه.



نجحت قوة لقسم شرطة الزاوية الحمراء، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل سبق اتهامه في 8 قضايا، آخرها "مخدرات"، أثناء استقلاله "توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".



وبمناقشته عن مصدر "التوك توك"، اعترف بسرقته كرهًا عن قائده بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج، وأمكن التوصل للمجني عليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.



وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بـ"التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المرج استقل معه المتهم المضبوط التوك توك بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه، مضيفًا أنه كان في سبيله للإبلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.