سنغافورة تعتقل مواطني ميانمار المتهمين بصلات مع المتمردين

قالت السلطات في سنغافورة، اليوم الخميس، إنها احتجزت عدة مواطنين من ميانمار متهمين بتنظيم الدعم لجماعة متمردة تخوض معارك عنيفة مع الجيش في ولاية راخين المضطربة في بلادهم.



يأتي هذا فيما نشر جيش ميانمار الآلاف من القوات في راخين، في الأشهر الأخيرة، لمحاولة سحق مقاتلي جيش أراكان، الذين يقولون إنهم يقاتلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لبوذيين راخين العرقيين.



كانت الدولة الغربية في البلاد مسرحًا لقمع عسكري عام 2017 ضد مسلمي الروهينجا، عندما أجبر مئات الآلاف على الفرار إلى بنجلاديش.



جدير بالذكر، أن الجماعات المسلحة والمتمردين في ميانمار يمارسون أقسى أنواع التعذيب الوحشي ضد نساء وأطفال ورجال طائفة المسلمين من الروهينجا.