وفاة رجل دين باكستانى حارب القوات الأمريكية فى أفغانستان

توفي مولانا صوفي محمد، اليوم الخميس، وهو رجل دين متطرف من باكستان سافر إلى أفغانستان المجاورة لمحاربة القوات الدولية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، عن عمر يناهز 94 عامًا.



حيث يقول أفراد الأسرة إنه توفي اليوم الخميس، في مدينة بيشاور الباكستانية، وكان من المقرر دفنه في وقت لاحق اليوم.



يذكر أن القوات الباكستانية قد اعتقلت رجل الدين "مولانا" عند عودته من أفغانستان في عام 2009، حيث حكم عليه بتهم متعددة، بينما تم إطلاق سراحه العام الماضي لأسباب صحية.



لطالما اتهمت الولايات المتحدة وأفغانستان باكستان بإيواء مسلحين. وتنفي باكستان مثل هذه الادعاءات، مشيرة إلى حربها المكلفة ضد المتطرفين المحليين.