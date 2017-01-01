الصين بصدد أن تصبح أكبر سوق للشاشات "أوليد" في العالم

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" اليوم الخميس، أن الصين بصدد أن تصبح أكبر سوق في العالم لشاشات الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (أوليد) خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة.



ويعتقد المطلعون على الصناعة أن زيادة أعداد المستهلكين ميسوري الحال في الصين، تحتاج إلى شاشات ممتازة تقدم صورة بجودة عالية وزوايا رؤية أوسع.



وسوف يواصل سعر شاشات "أوليد" الانخفاض خلال العامين القادمين، حيث سترتفع المبيعات إلى 380 ألف وحدة هذا العام وتصل إلى 800 ألف وحدة في 2020، وفقا لما قال ون جيان بينغ رئيس شركة "أول فيو كلاود"، شركة استشارات متخصصة في الأجهزة المنزلية ومقرها في بكين.



وصلت مبيعات التلفاز إلى 47.74 مليون وحدة في البلاد العام الماضي، بزيادة 0.5 في المائة مقارنة بالعام 2017. بينما بلغ إجمالي إيرادات مبيعات ذات صلة 149 مليار يوان (حوالي 21.7 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 8.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا لإحصاءات نشرتها شركة "أول فيو كلاود".



وأظهرت البيانات أيضا أن وحدات شاشات "أوليد" التي جرى شحنها على مستوى العالم وصلت إلى 2.4 مليون وحدة في عام 2018، بزيادة 69.4 في المائة على أساس سنوي.