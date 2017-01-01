بعد قليل.. رئيس "قضايا الدولة" يتوجه إلى النيابة الإدارية

يتوجه المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمجلس الأعلى للهيئة، بعد قليل، إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عصام فهيم المنشاوي؛ لتقديم التهنئة بمناسبة اختياره رئيسًا للهيئة.



يذكر أن "المنشاوى" تولى منصب مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.



كان المستشار عصام المنشاوي، شغل عددًا من الوظائف القضائية بالنيابات الإدارية والمكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية بالقاهرة والمحافظات، ومن بينها مدير مكتب فني الجيزة، ثم منصب وكيل مكتب فني رئيس الهيئة.



المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، من مواليد 20 أغسطس 1951، حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973، والتحق بالنيابة الإدارية عام 1975، متدرجًا في مناصبها المختلفة، ونظرًا لتميزه تولى العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديرًا لنيابات المنصورة، وبلبيس والزقازيق وطنطا، حتى تم اختياره للعمل وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة، ثم مديرًا لمكتب فني

الجيزة، ليتم اختياره في يوليو 2018 مديرًا للمكتب الفني، لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.