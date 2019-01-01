وزير الزراعة الفلسطيني يدعو فرنسا إلى فتح بروتوكول باريس الاقتصادي

دعا وزير الزراعة الفلسطيني رياض عطاري، فرنسا إلى ضرورة التدخل لفتح بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل.



وأكد الوزير عطاري لدى لقائه القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار، ضرورة مراجعة هذا البروتكول وتعديله، نظرًا للمعوقات الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتنفذها من خلال بعض المحددات في البروتوكول، والتي تمنع اقامة مشاريع انتاجية زراعية وصناعية في الاراضي الفلسطينية.



وناقش الجانبان تفعيل الاتفاقيات بين البلدين وفي مقدمتها اعلان المبادئ الموقع بين وزارتي الزراعة الفلسطينية والفرنسية، واتفقا على البدء في وضع خطة عمل لتنفيذ هذا الاعلان في اقرب وقت ممكن.



وقدم وزير الزراعة شرحًا عن استراتيجية مجلس الوزراء الهادفة الى الاعتماد على الذات لتطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تبنيه خطة العناقيد الاقتصادية وفي مقدمتها العنقود الزراعي، التي سيبدأ العمل فيها قريبا انطلاقا من محافظة قلقيلية.



من جهته، أبدى القنصل الفرنسي العام اهتماما كبيرا بخطة العنقود الزراعي ووعد بالعمل الجاد وتقديم كل ما يمكن من دعم لإنجاح هذه الخطة.