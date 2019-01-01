أحمد الجندي يعقد جلسات عمل مكثفة لحسم أبطال "البعض يذهب للمأذون"

يعقد المخرج أحمد الجندي، جلسات عمل مكثفة حاليا مع النجم كريم عبد العزيز، للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمهما الجديد، وبحث عدد من الأسماء المرشحة للمشاركة في العمل وحسم التعاقد معها.



ويحمل فيلم كريم عبد العزيز الجديد اسم "البعض يذهب للمأذون"، غير أنه يتم بحث تغييره من قبل جهة الإنتاج ومخرج العمل، نظرا لتشابه الاسم مع فيلم (البعض يذهب للمأذون مرتين) والذي قام ببطولته كل من الفنانين عادل إمام وسمير غانم.



ومن المقرر أن يقوم المخرج أحمد الجندي أواخر سبتمبر المقبل بمعاينة عدة مناطق مختلفة خاصة بتصوير الفيلم على أن يتم بعد ذلك بناء الديكورات الخاصة بالعمل، استعدادا لانطلاق تصوير مشاهد الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي في أكتوبر المقبل.



يذكر أن المخرج أحمد الجندي بدأ مشواره الفني كممثل، حيث شارك في فيلم (واحد من الناس) للفنان كريم عبد العزيز ومنة شلبي إلى جانب عمله كمساعد مخرج في الفيلم نفسه بعد تخرجه من معهد السينما.



وأعقبه مشاركته كمساعد للمخرج في فيلم " ظرف طارئ" للنجم أحمد حلمي، وتوالت الأعمال بعد ذلك ليقوم بإخراج مسلسل سيت كوم بعنوان "أحمد إتجوز منى" وعدد من الأفلام مثل "حوش اللي وقع من منك"،و"اتش دبور"،و"طير أنت"،و" لا تراجع ولا استسلام "القبضة الدامية".



كما اشترك المخرج أحمد الجندي إلى جانب الإخراج في كتابة عدد من الأفلام مثل فيلم "طير أنت"، وتميزت معظم أعماله بانتمائها لمدرسة كوميدية تعتمد على السخرية من الثقافة الشعبية المتعارف عليها والمسماة Popular culture، وأخرج عدة أعمال تنتمي لمدرسة الكوميديا التي تعتمد على الإسقاط على أعمال فنية سابقة.