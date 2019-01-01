"كريدي سويس" يرفع توقعاته لمتوسط خام برنت إلى 68 دولارًا

رفع بنك "كريدي سويس" تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام للعام الجاري، بناءً على توقعاته بأن الإمدادات العالمية ستتراجع خلال النصف الثاني بعد تمديد اتفاق أوبك +.



وقال البنك في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو "مع تمديد اتفاق إنتاج أوبك+ نرى الآن نقصًا في الإمدادات بالأسواق العالمية يقارب 0.8 مليون برميل يوميا وحوالي 0.4 مليون برميل يوميا في الربعين الثالث والرابع"، وفقا لوكالة "رويترز".



ورفع البنك توقعات لسعر النفط بواقع دولار، ليبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارًا للبرميل وسعر الخام الأميركي الخفيف 59 دولارًا للبرميل.



أما بالنسبة لأسعار النفط خلال العام المقبل، فخفض "كريدي سويس" توقعاته لسعر برنت بواقع دولارين إلى 65 دولارًا للبرميل في حين أبقى على توقعاته للخام الأميركي الخفيف عند 57 دولارًا.