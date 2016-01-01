مشاركة 360 ألف شخص فى تمويل عبر الإنترنت لحماية سور الصين العظيم

تبرع حوالي 360 ألفا من مستخدمي الإنترنت بالصين أكثر من 45 مليون يوان (حوالي 6.54 مليون دولار أمريكي) في إطار حملة تمويل جماعي في أقل من 3 سنوات لإجراء أعمال الصيانة والترميم لسور الصين العظيم.



وبدأت الحملة على الإنترنت منذ سبتمبر عام 2016 من قبل الصندوق الصيني لحماية التراث الثقافي، منظمة خاضعة لإشراف المصلحة الوطنية للتراث الثقافي. كما قامت بالتعاون خارج الانترنت مع صندوق تنسنت، منصة خيرية تابعة لشركة تنسنت، عملاقة التقنية في الصين، حسبما أفادت صحيفة (بكين ديلي) مؤخرا.



وحسب موقع الحملة، اُستخدمت الأموال في صيانة قطاعات من السور في بكين ومقاطعتي خبي وشانشي المجاورة.



وهذا هي المرة الأولى التي تشجع فيها الصين الحشود الاجتماعية على المشاركة في حماية سور الصين العظيم عن طريق التمويل الجماعي على الانترنت.



ويأمل منظمو الحملة في أن تعزز الحملة الوعي العام في للمخاطر التي تواجه سور الصين العظيم، موقع التراث العالمي لليونيسكو.



إضافة إلى ذلك، أسس الصندوق قاعدتين للبحوث لحماية سور الصين العظيم، يقع أحدهما في قطاع بادالينغ الشهير في بكين والآخر في قطاع جينشانلينغ في مقاطعة خبي المجاورة، وذلك ليساعد العامة على تعلم تاريخ السوار والصعوبات القائمة لحمايتها.