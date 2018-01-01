ربط موقع كهف موجاو بشبكة السكك الحديدية عالية السرعة فى الصين

ترتبط دونهوانج، موطن موقع التراث الثقافي العالمي "كهف موجاو"، الآن بشبكة السكك الحديدية عالية السرعة الممتدة في الصين بعد تنفيذ خريطة جديدة لتشغيل السكك الحديدية يوم الخميس.



ويمتد زوجان من السكك الحديدية عالية السرعة من لانتشو حاضرة مقاطعة قانسو إلى دونهوانغ، ما يقلل وقت السفر من 13 ساعة إلى حوالي 8 ساعات، وفقًا للخريطة الجديدة.



وازدهرت السياحة في دونهوانج في السنوات الأخيرة، حيث تم إجراء أكثر من 10 ملايين رحلة إلى المدينة في عام 2018، بزيادة تقارب 20 في المائة على أساس سنوي، وفقًا للإحصاءات المحلية.



وقال قوه لي سيا من مجموعة لانتشو للسكك الحديدية، إنه من المتوقع أن تحسن السكك الحديدية عالية السرعة تجربة الركاب وجودة الخدمة في هذا المحور من التراث الثقافي العالمي.



وبنهاية عام 2018، بلغ إجمالي الكيلومترات للسكك الحديدية العاملة في الصين 131 ألف كم، أي أعلى بخمس مرات من عام 1949، في حين تجاوز خط السكك الحديدية عالي السرعة 29 ألف كم، وهو ما يمثل أكثر من 60 بالمئة من الإجمالي العالمي، وفقًا لمصلحة الدولة للإحصاء.