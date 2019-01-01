فيديو.. "نشوى مصطفى" تغنى فى زفاف ابنها وتنصح زوجته

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" للفنانة المصرية، نشوى مصطفى، وهي تقوم بالغناء في زفاف ابنها بأحد الفنادق الكبرى.



وأطلت نشوى وهي تغني بطريقة عفوية مرحة، تستعرض واجبات وحقوق كل من ابنها وزوجته بطريقة مبتكرة، ونال الفيديو استحسان الجمهور، بعد ظهورها بشكل كوميدى كعادتها.



وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد وتهنئة نشوى مصطفى، منهم أنوشكا وماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ومحمد عبدالرحمن وعلي ربيع وإدوارد وزوجته وإيمان السيد وعزة مجاهد وغيرهم.



يذكر أن نشوى مصطفى قد قدمت مؤخرًا مسرحية "سيلفي مع الموت"، ولاقت خلالها نجاحًا كبيرًا، وقامت بعرضها في أكثر من دولة عربية، وتعمل على إعادة التجربة مرة أخرى، خاصة وأن العمل يندرج تحت نوعية المونودراما.