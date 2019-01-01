طرح طابع بريد تذكارى لبطولة العالم للسباحة 2019 فى كوانج جو

سيتم طرح طابع بريد تذكاري لبطولة العالم للسباحة 2019 في كوانج جو تماشيا مع يوم افتتاحها غدا.



وذكرت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الخميس أنها تطرح 656 ألف وحدة من طابع البريد التذكاري للبطولة.



ويحتوي الطابع على تميمتي البطولة سوري، وداري، إضافة لمشاهير 6 مسابقات للبطولة.



ويبلغ سعر الطابع الواحد 380 وون(0.3 دولار).



وقال مسؤول في اللجنة إنه يتطلع إلى استضافة البطولة بنجاح لكي يذكرها الجميع بطولة سلمية.



وقد تم نشر العملة التذكارية في يوم 3 من الشهر الجاري، لاحتفال البطولة والتعريف بالبطولة محليا وخارجيا، وتم بيعها كلها.