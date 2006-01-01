زيادة عدد مشتريي العقارات في بريطانيا لأول مرة منذ 2006

أظهرت بيانات المعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا الصادرة اليوم الخميس، تحسن ميزان أسعار العقارات خلال يونيو الماضي بفضل زيادة عدد المشترين لأول مرة منذ أواخر.2006



بلغ معدل ميزان أسعار المساكن في بريطانيا سالب 1% خلال الشهر الماضي مقابل سالب 9% خلال مايو الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المعدل إلى سالب 12%.



وتمثل هذه البيانات دليلا إضافيا على استقرار المبيعات، بحسب "سيمون رابينسون" كبير المحللين الاقتصاديين في "المعهد الملكي للمساحين القانونيين".



وأضاف "رابينسون" في تعليقه على البيانات "لم يتكون لدي انطباع من البيانات التي قدمها المشاركون في المسح بأن هناك أمل قوي في تحسن كبير لنشاط السوق".



يذكر أن اهتمام المشترين الجدد بشراء مسكن في بريطانيا ارتفع لأول مرة منذ نوفمبر 2016.