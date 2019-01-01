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عالم

الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصيب فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الشاب سامي اسماعيل الجعفري (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة فتيين بالرصاص الحي بقدميهما.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل عماد العمور (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله في بلدة تقوع شرق بيت لحم.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد أسعد محمد خلوف من بلدة برقين غرب جنين، وأحمد حسام أبوطبيخ من حي خروبة في مدينة جنين، وسعيد يوسف عبدالقادر زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.
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