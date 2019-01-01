حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 11 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا:

تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.



عاطفيًا:

تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك.



صحيًا:

كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا.



جدير بالذكر،أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

