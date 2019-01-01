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عالم

بعد تعرضها لنوبة ارتعاش جديدة.. ميركل: أنا بصحة جيدة

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:44 ص
ميركل
ميركل
وكالات
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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أنها “بحالة جيدة جدًا”، بعد تعرّضها لنوبة ارتعاش جديدة هي الثالثة من نوعها في أقلّ من شهر، في حين أن التساؤلات تزداد بشأن حالتها الصحية.

وأصيبت ميركل من جديد صباح الأربعاء بنوبة ارتعاش أثناء احتفال رسمي أقيم في مقر المستشارية لاستقبال رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني.

وهي نوبة الارتعاش الثالثة حتى اليوم في غضون شهر. ومذاك تطرح وسائل الإعلام تساؤلات بشأن صحّة المستشارة.

وظهرت ميركل التي تتولى الحكم منذ 14 عامًا وتبلغ الخامسة والستين بعد أسبوع، مبتسمةً أمام الصحافة بعد أقلّ من ساعة على حصول النوبة. وقالت “أنا بحالة جيدة جدًا، لا ينبغي القلق”.

وأكدت أنها لا تزال تتعافى نفسيًا من النوبة الأولى التي تعرّضت لها في 18 يونيو أثناء احتفال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المستشارية.

وأضافت: “هناك تحسن ويجب أن أتعايش مع هذا الأمر لفترة”.

وأوضحت مصادر حكومية إثر نوبة الارتجاف الثانية التي تعرّضت لها بعد تسعة أيام من النوبة الأولى، أن الأمر ليس مشكلة صحية إنما ردة فعل نفسية مرتبطة بذكرى النوبة الأولى.

والأربعاء، كانت ميركل تقف إلى جانب نظيرها الفنلندي للاستماع إلى نشيدي البلدين عندما بدأت بالارتجاف بشكل واضح.
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