حظك اليوم.. برج القوس الخميس 11 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج القوس قالت:





مهنيًا:

تشعر بالكآبة أو بالعجز عن القيام بما كنت تنوي القيام به، وتضطر إلى الانتظار والترقب قبل تحريك الأمور.



عاطفيًا:

قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جدًا، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب.



صحيًا:

ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

