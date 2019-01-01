حظك اليوم.. برج العذراء الخميس 11 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا:

تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك.



عاطفيًا:

لا تتهرّب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم.



صحيًا:

استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



