نيكي يرتفع مع إشارة باول إلى خفض وشيك للفائدة

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس، بعد أن عزز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) توقعات خفض الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا الشهر، في حين ضغط سهم جابان بوست للتأمين على القطاع مع انخفاضه بعد الإقرار بسوء الإدارة في وثائق تأمينية.



وأغلق نيكي مرتفعا 0.5 بالمئة ليسجل المؤشر القياسي مستوى 21643.53 نقطة.



وصعد سهم نينتندو 4.2 بالمئة وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة بعد أن كشفت الشركة عن جهاز ألعابها المحمول الجديد "سويتش لايت".



وأمس الأربعاء، أعاد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي طمأنة المستثمرين بخصوص فرص خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.



وقال باول إن البنك المركزي متأهب "للتحرك على النحو الملائم" لدعم موجة نمو قياسية للاقتصاد الأمريكي.



لكن أداء قطاع التأمين الياباني لم يكن على مستوى السوق عموما،حيث هوى سهم جابان بوست 6.4 بالمئة لمستوى قياسي منخفض عقب إقرار الشركة يوم الأربعاء بسوء الإدارة في أكثر من 90 ألف وثيقة تأمينية.



وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة إلى 1578.63 نقطة.