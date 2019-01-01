حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 11 يوليو

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا:

تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.



عاطفيًا:

رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية وتزول التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.



صحيًا:

تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة.