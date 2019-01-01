حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 11 يوليو
الخميس 11/يوليه/2019 - 08:33 ص
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا:
تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.
عاطفيًا:
رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية وتزول التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.
صحيًا:
تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة.
مهنيًا:
تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.
عاطفيًا:
رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية وتزول التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.
صحيًا:
تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة.