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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 11 يوليو 2019

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:25 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا:
يحمل هذا اليوم أحلامًا جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى الغاء الكثير من المواعيد.

عاطفيًا:
أعتقد يا عزيزي أنك تعيش يومًا رومانسيًا جميلًا خاليًا من المشاكل يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل.

صحيًا:
تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر.

جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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