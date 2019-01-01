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عالم

الحرب تشتعل.. بريطانيا: إيران اعترضت الناقلة هيريتدج فى مضيق هرمز

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:32 ص
المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة البريطانية
أمينة ذكي
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قال متحدث باسم الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل السفينة البريطانية هيريتدج في مضيق هرمز، واضاف ممثل للحكومة البريطانية بأن الفرقاطة مونتروز أصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها.

يأتي هذا فيما نفت إيران اليوم الخميس أيضًا أي محاولة منها لاعتراض أو التحر بناقلة النفط البريطانية حسبما صرح بعض المصادر الأمريكية.

يأتي هذا عقب احتجاز المملكة المتحدة لناقلة نفط ايرانية في جبل طارق قالت إنها كانت تتجه لسوريا وهو الأمر الذي نفته إيران بالكامل.

فيما حذرت طهران أنها سوف تصعد الأمر وتتخذ إجراءات قوية مع بريطانيا في حال استمرت بريطانيا في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.
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