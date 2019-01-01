الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

الصحة

دراسة: عصائر الفواكه قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:24 ص
عصائر الفواكه
عصائر الفواكه
وكالات
طباعة
كشفت دراسة علمية موسعة أن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية، حتى عصائر الفواكه يمكن أن يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان.

ووجدت الدراسة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "الجارديان" البريطانية، مساء أمس الأربعاء، أن هناك صلة بين الاستهلاك المنتظم لكل أنواع المشروبات السكرية واحتمال الإصابة بالمرض.

وقالت الدراسة التي أعدها باحثون فرنسيون في جامعة السوربون إن المعني بالمشروبات السكرية، عصير الفاكهة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

وتتبعت الدراسة 100 ألف حالة على مدار 5 سنوات من أجل الوصول إلى هذه النتائج، التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية.

وهذه أول دراسة تكتشف علاقة واضحة بين تناول السكر ومرض السرطان.

وتم جمع البيانات عبر استبيان تناول صحة تغذية عشرات الآلاف من الفرنسيين البالغين، و79 في المئة منهم نساء.

وكان على المشاركين تعبئة بيانات عن صحتهم وغذائهم مرتين خلال 24 ساعة، لمعرفة مقدار استهلاكهم من الطعام والشراب ونوعيته، وأثر ذلك على صحتهم.

وخلال الدراسة جرى تشخيص 2200 حالة سرطان، بما في ذلك 693 سرطانا من الثدي.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين تناول المشروبات السكرية والسمنة، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى السرطان، لكن الباحثين الفرنسيين يقولون إن السكر يؤدي بنفسه إلى السرطان.

ووجدت الدراسة أن ارتباط السرطان بعصائر الفواكه قوي تماما مثل الكولا، وذلك بعدما تقسيم العينة التي تشرب السكريات إلى واحدة تتناول العصائر فقط، وأخرى تتناول الكولا وحدها.

لكن كثيرين يطرحون سؤالا: هل ينبغي أن نقلع عن هذه المشروبات؟ تجيب الدكتورة ماتيلدا توفير التي قادت البحث إن الفكرة ليست تجنب هذه الأغذية بل "التوازن في استهلاكها".

ولفتت إلى أن التوصية التي تؤكد عليها العديد من وكالات الصحة العامة هي استهلاك أقل من كوب واحد من هذه المشروبات يوميا، وفي حال كان الإنسان يتناولها من وقت إلى آخر فذلك أفضل، ولن يواجه نتيجة ذلك أي تداعيات.

لكن شرب كوب واحد يوميا من هذه المشروبات، يرفع احتمال خطر الإصابة بمرض السرطان، بحسب الباحثة الفرنسية.

ولفتت إلى أن عصائر الفواكه أفضل قليلا من المشروبات الغازية، ذلك أنها تحتوي على بعض الفيتامينات وقليل من الألياف
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ يوم

كوبر يهاجم أجيرى بسبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ 650 جنيهًا للجرام

منذ حوالي 17 ساعة

الطرف الثالث.. قانون الإيجار القديم يهدد الصيدليات في مصر

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ستوديو

محمد رضا فنان أسعد الجمهور في أشد لحظات حياته حزنًا.. تعرف على قصته

الفنان طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي لوفاة نجله

صامويل شيكودزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة سياحية في إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

ads

رياضة

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى أفريقيا

جمال عبد الحميد: منتخب نيجيريا من أفضل المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القارى

لامبارد يبدأ مسيرته مع تشيلسى بتعادل

مدرب جنوب إفريقيا: خسرنا أمام منتخب سينافس على لقب "الكان"

الرئيس نيوز

انسحاب محلل إسرائيلي من مناظرة تلفزيونية بسبب "الملك سلمان"

المنتخب النيجيري يحجز مقعدًا في "المربع الذهبي" لبطولة كأس أفريقيا

حبس كريم حسين آدمن صفحة "آسف ياريس" 15 يوما

غدا.. إعادة محاكمة 46 متهماً في قضية "مسجد الفتح"

منوعات

دراسة: تناول شاى "ماتشا" اليابانى يؤدى للقلق

تدمير 8 الآف قطعة سلاح فى البرتغال

الدبابير تلدغ شخص حتى الموت فى سنغافورة

تمساح يعض شخصين استراليين وينجوان من بين فكيه

كشكول

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

بالصور.. 70 طالب وطالبة تقدموا اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس

اعتماد نتائج الفرق الأولى والثالثة بدراسات القرين

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

اليوم.. أمسية "نحن والغرب.. ملائكة وشياطين" بقصر ثقافة مصطفى كامل

صفحتنا ع الفيس بوك