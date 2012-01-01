تحطم قمر صناعى إماراتى إثر فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غويانا الفرنسية

تحطم القمر الصناعي الإماراتي الخاص بالمراقبة "فالكون آي 1" (عين الصقر 1) بعد فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من إقليم غويانا الفرنسي ليل الأربعاء الخميس، على ما أعلنت شركة "آريان سبايس" مشيرة إلى حدودث "خلل ضخم أدى لخسارة المهمة" في أول فشل للصاروخ فيغا منذ دخوله الخدمة في 2012.



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أعلنت شركة "آريان سبايس" فشل عملية إطلاق صاروخ "فيغا" من غويانا الفرنسية ليل الأربعاء الخميس في مهمة لحساب الإمارات كان يفترض أن يضع خلالها قمر المراقبة "فالكون آي 1" في المدار.



وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية إنه "بعد حوالى دقيقتين من الإقلاع (...) حصل خلل ضخم أدى إلى خسارة المهمة. باسم آريان سبايس أتقدم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم".



وكانت عملية إطلاق الصاروخ أرجئت مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.



وهذا أول فشل يُمنى به "فيغا" بعد 14 عملية إطلاق ناجحة قام بها هذا الصاروخ الفضائي الخفيف الوزن منذ دخوله الخدمة في المركز الفضائي الغوياني في 2012.